مصر تتخذ قرارات مهمة بشأن سد النهضة وليبيا

اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء قرارات جديدة ومهمة تتعلق بسد النهضة إضافة إلى الصراع في ليبيا.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في الدولة المصرية كان على رأسهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأمر السيسي جميع الوزراء بالتحرك على المستويات كافة للحفاظ على حقوق مصر المائية، والاستمرار في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

مصر والصراع في ليبيا

وجه الرئيس المصري السيسي باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، إضافة إلى صون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

وأكد السيسي، على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع.