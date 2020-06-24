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حقيقة محاولة اغتيال ترامب في البيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 19:47 - 24 يونيو 2020
محاولة اغتيال ترامب محاولة اغتيال ترامب
تقارير
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نشرت العديد من وسائل الاعلام الامريكية بان مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق كان يخطط لـ محاولة اغتيال ترامب في البيت الأبيض عام 2018

وللتدقيق في مصداقية وحقيقة هذا الخبر نشرت شبكة "سي إن إن" الامريكية تقريرًا عن العميد المتقاعد أنتوني تاتا، الذي تم ترشيحه ليصبح وكيل وزارة الدفاع للسياسة ونشر نظرية المؤامرة على ترامب.

محاولة اغتيال ترامب

ووفقًا للشبكة الأمريكية، إن تاتا نشر وروج خبرًا يفيد بأن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان كان يخطط لـ محاولة اغتيال ترامب.

وقالت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إن تاتا اتهم برينان بإطلاق تغريدة مشفرة يطالب فيها باغتيال الرئيس ترامب في عام 2018".

وحول ذلك راجعت الشبكة الأمريكية عشرات الحلقات الإذاعية والتلفزيونية لتاتا، ووجدت أنه نشر أيضًا نظريات مؤامرة تروج لوجود "عصبة خفية بالدولة" من المسؤولين الذين يفضلون فشل ترامب.

وفي ذات السياق قال تاتا: "إن الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما انخرطوا في سلوك "خيانة" بتعبيرهم عن استيائهم من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة له".

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