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وزير الخارجية الأمريكي: قرار الضم أمر بيد "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 19:41 - 24 يونيو 2020
تقارير
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القرارات الخاصة بـ "بسط السيادة" على أراض في الضفة الغربية المحتلة هو "أمر بيد إسرائيل".

ولفت بومبيو في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أن السلطة الفلسطينية "رفضت جهود وخطة السلام مع إسرائيل ونريد للطرفين الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقرار الضم يعود لإسرائيل، مثلما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ".

وبدأ مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات أمس الثلاثاء، حول ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الضوء الأخضر لخطة الضم التي أدانها الفلسطينيون وحلفاء الولايات المتحدة من العرب.

وحدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأول من يوليو/تموز موعد نهائي لبدء خطة الضم.

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