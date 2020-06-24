العراق تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702 والوفيات إلى 1330.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن المئات من أطباء العراق أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي الوباء العالمي إلى انهيار في النظام الصحي المتهالك بالبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية في العراق، أن الأطباء العراقيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس تُجرى لهم الفحوص، ثم يُطلب منهم أن يعودوا إلى عملهم، رغم الخطر الذي يشكلونه على المرضى والزملاء، أما نتائج الفحص فلا تظهر إلا بعد أسبوع.