ارتفاع مخزونات الخام وتراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة ارتفعت في حين تراجع مخزون البنزين.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، ارتفع مخزون الخام 1,4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو إلى 540,7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة قدرها 299 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 991 ألف برميل في أحدث أسبوع، حسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 240 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 0,8 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1,7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 255 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع تراجع 1,3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 249 ألف برميل إلى 174,7 مليون برميل، في حين كان المتوقع انخفاضها 620 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 797 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.