تردد قناة بي ان سبورت 2020 القناة المفتوحة

تردد قناة بي ان سبورت 2020 القناة مفتوحة على الاقمار الصناعية، تعتبر متابعة الرياضة هي الهواية الأكثر حباً بالنسبة للشباب والرجال عموماً.

وهي الأكثر ترفيه لهم بالأخص في تلك الفترة التي زاد فيها وقت الفراغ نتيجة زيادة فترات الجلوس في المنزل نتيجة جائحة كورونا.

يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد 12730، ومعدل ترميز 27500 ، واستقطاب رأسي، معامل الخطا 2/3.

قمر صناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12730 عمودي v 27500 3/2



ويمكن متابعتها على القمر الصناعي عرب سات من خلال تردد 12379، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي.

وايضاً يمكن متابعتها على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تردد 11547، ومعامل تصحيح خطأ 5/6 الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بي ان سبورت 2020