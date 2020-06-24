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تردد قناة بي ان سبورت 2020 القناة المفتوحة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 19:15 - 24 يونيو 2020
تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية 2019 الرياضة المفتوحة تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية 2019 الرياضة المفتوحة
تقارير
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تردد قناة بي ان سبورت 2020 القناة مفتوحة على الاقمار الصناعية، تعتبر متابعة الرياضة هي الهواية الأكثر حباً بالنسبة للشباب والرجال عموماً.

وهي الأكثر ترفيه لهم بالأخص في تلك الفترة التي زاد فيها وقت الفراغ نتيجة زيادة فترات الجلوس في المنزل نتيجة جائحة كورونا.

يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد 12730، ومعدل ترميز 27500 ، واستقطاب رأسي، معامل الخطا 2/3.

قمر صناعي

تردد

الاستقطاب

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

النايل سات

12730

عمودي v

27500

3/2


ويمكن متابعتها على القمر الصناعي عرب سات من خلال تردد 12379، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي.

وايضاً يمكن متابعتها على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تردد 11547، ومعامل تصحيح خطأ 5/6 الاستقطاب عمودي.

تردد قناة بي ان سبورت 2020

القمر الصناعي

التردد

القطبية

معامل التصحيح

نايل سات

11084

أفقي H

6/5

عرب سات

12379

أفقي H

6/5

سهيل سات

11547

عمودي V

6/5

نايل سات

12245

عمودي V

4/3

نايل سات

12264

أفقي H

3/2

 

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