طريقة عمل كيكة الكاكاو سهلة التحضير ومقاديرها متوفر في المطابخ

طريقة عمل كيكة الكاكاو سهلة التحضير، حيثُ تسيطر كيكة الكاكاو عن غيرها من الحلويات على موائد الافطار، إذ حققت الكيكة شهرة واسعة بين الاهالي، لاسيما في العزائم الخاصة والعامة والمناسبات الجماعية.

ولكيكة الكاكاو بالشوكولاتة مميزات خاصة، إذ تشتهي بطعمها اللذيذ والشهي، إضافة إلى جمال منظرها عند حضورها بين الاطباق على موائد الافطار.

أما عن طريقة إعداد الكيكة، تُعتبر عمل الكيكة سهلة وبسيطة وغير مرهقة، حيثُ يمكن للصانع أن يصنعها في البيت، حيثُ تتوفر مكونات الكيكة الكاكاو في معظم المطابخ والاسواق.

وما يترتب على صانع الكيكة، أن يركز في خطوات عملها الأربعة والسهلة، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم مقادير كيكة الكاكاو وطريقة عملها.

وعند الانتهاء من اعداد الكيكة، ستتمتع بتناولها وبطعمها الرائع، كما ويمكنك ان تقدم قطع الكيكة إلى الضيوف أو الاصدقاء.

وفي بداية المقالة، لقد وضعنا مكونات الكيكة بالكاكاو، تليها خطوات عملها.

مكونات كيكة الكاكاو:

وتتوفر مكونات الكيكة الكاكاو في معظم المطابخ وهي لا تحتاج إلى أي عناء في الحصول عليها من الأسواق، وابرزها:

1 كوب دقيق

4 بيضات

½ كوب حليب

½ كوب زيت

1 كوب سكر

4 ملاعق صغيرة نسكافيه

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب كاكاو

خطوات عمل كيكة الكاكاو:

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الكيكة الكاكاو، على الصانع ان يقوم بإخفاق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم أضيفي كوب السكر مع استمرار الخفق، وبعدها أضيفي الدقيق تدريجياً والكاكاو.

ثانيًا: وبعد المرحلة الأولى، اضعي في صينية مدهونة بالزيت الكيك، ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً.

ثالثًا: وبخصوص عمل الصوص، اخلطي السكر مع الحليب والنسكافيه في الخلاط الكهربائي ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلظ قوامه.

رابعًا: وفي المرحلة الأخيرة، قومي بإخراج الكيكة من الفرن، واسكبي عليها الصوص وأدخليها البراد او الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

أما طريقة عمل الكيكة العادية، اتبع تلك الخطوات:

مكونات وجبة الكيك العادي :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك العادي (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.