ميلادينوف:  خطة "الضم" الاسرائيلية ستزيد من المشاكل الاقتصادي للسكان الفلسطينيين

رأى منسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، ان خطة "الضم" الإسرائيلية سيكون لها تأثير كبير على حياة الفلسطينيين، وستزيد من المشاكل الاقتصادية للسكان.

وقال ملادينوف: "خطة الضم الإسرائيلية تبعدنا عن حل الدولتين وتؤدي إلى مزيد من العنف"، مضيفًا: "يمكننا أن نعيد الحوار البناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحسين الوضع على الأرض".

وأشار ملادينوف، إلى أن الإسرائيليون منقسمون إزاء خطة الضم لأراضي الضفة الغربية.

وأكد أنه تم تقويض مفاوضات حل الدولتين وتنامى التوتر وينبغي إعطاء عملية السلام فرصة.

ودعا "القيادتين الفلسطينية وقادة الاحتلال إلى العودة إلى مسار التفاوض".

وأهاب بقيادة الاحتلال أن تتراجع عن خطوة ضم أراض من الضفة الغربية وتعود للمفاوضات.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي يوجهونها مرضى قطاع غزة، اكد ملادينوف أن "مئات المرضى لم يتمكنوا من مغادرة قطاع غزة بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم".

أمس، أكد منسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، أن عملية "الضم" تتعارض مع القانون الدولي، وستقضي على الحلم الفلسطيني حول إقامة الدولة.

وقال ميلادينوف خلال مشاركته في تظاهرة في أريحا ضد "الضم": "إن عملية الضم المزمع تنفيذها ضد القانون الدولي، نحن هنا فقط من أجل السلام"، مضيفًا أن المجتمع الدولي سيقف ضد أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب، وان مشروع "الضم" سينهي على القضية الفلسطينية وهذا لن نسمح به.