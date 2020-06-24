اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على نايل وعربسات.. وشاهد أناشيدها

اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل وعربسات، حيثُ خصصت قناة طيور الجنة منذُ تأسيسها كافة برامجها واغانيها للأطفال ولمن يحب سماع منتوجاتها الرائعة.

فيما ازدادت عمليات البحث على تردد قناة طيور الجنة، لاسيما على جوجل إذ يبحث الأهالي عنه من أجل الاستمتاع في أوقات جميلة على شاشة القناة التي تبث على مدار الـ24 ساعة.

واشتهرت قناة طيور الجنة، ببثها الجميل والمشوق، إذ تتطور القناة من أدائها بين فترة وأخرى، حتى تجذب مشاهديها وتضعهم على الشاشة طوال الوقت.

قناة طيور الجنة، استطاعت ان تحقق قاعدة جماهيرية واسعة في الدول العربية منها الاردن، الامارات، لبنان، سوريا، مصر، السعودية، وغيره، حيثُ يشاهدها مئات الالاف من المتابعين في اليوم الواحد.

ومن هذه المقالة الرائعة، وضعت وكالة فلسطين اليوم الاخباري، لحضراتكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، كما ستبقى توفر لكم باقي الترددات للقنوات المحلية والعربية.

نبذة عن قناة طيور الجنة :

اطلقت قناة طيور الجنة في أول بث لها 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتميزت ببرامجها واغانيها المختلفة التي تهم فئة الأطفال وتناسب الأجواء العائلة، ويمكن الاعتماد عليها في ترك امام التلفاز ليشاهدها، لان محتواها مناسب للأطفال.

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

تردد مباشر قناة طيور الجنة:

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

برامج قناة طيور الجنة:

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع اطفالكم.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

كما وندعوكم لضبط تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم.