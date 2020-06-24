لبنان تدرس رفع الدعم عن السلع الأساسية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية رفع الدعم عن السلع الاساسية في الاسواق، جراد تدهور سعر الليرة مقابل الدولار الامريكي.

ويشمل الرفع عن السلع الاساسية، منها الطحين والأدوية والمشتقات النفطية، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار في البلاد.

وذكر نعمة، أن الوزارة تقدمت باقتراح تعديل آلية دعم مصرف لبنان، مشيرًا إلى الاقتراح يضمن وقف الدعم عن مادتي البنزين والمازوت والخبز.

وأوضح أن وقف الدعم المصرفي عن السلعتين المذكورتين، حتى تستند الأسعار إلى سعر السوق بالدولار الأميركي.

من جهته، الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم، أن اقتراح التعديل جاء كنتيجة بأن مصرف لبنان سيصل إلى مكان لن يبقى احتياطاته قابلة للاستعمال، لكي يستطيع استيراد أي مواد أولية.

كما وأكد الحكيم، أن الدولة اللبنانية مجبورة على رفع الدعم عن بعض السلع، لكي تحافظ على من تبقى من احتياطات بالعملة الأجنبية من أجل استيراد السلع الأساسية.

وقال الحكيم: "إذا استمرينا بتوفير الدعم من الممكن أن نستمر سنة، وبعدها لن يعود بالإمكان لاستيراد بنزين أو أدوية أو أي شيء آخر".

وأضاف: "إن المواطن اللبناني سينتقل من سيء إلى أسوأ، وان التضخم سيزيد أكثر.

ولفت إلى ان لبنان متجهة هذه السنة إلى بطالة تفوق الـ 55%، وستكون قدرة العاملين الشرائية شبه معدومة، ونسبة الفقر المدقع سيزيد كثيرًا.

وفيما يتعلق بالموسم السياحي، رأي الخبير الحكيم، أن "الموسم لن يكون واعداً، والسياحة الداخلية ضعيفة جداً".

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لا يزال يشهد ارتفاعاً جنونياً، في السوق السوداء، حيث تخطى الـ 6200 ليرة لبنانية.