الشرطة تغلق عشرات المحلات التجارية في الخليل.. لهذا السبب!

أعلنت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في رام الله، اليوم الثلاثاء، إغلاق عشرات المحلات التجارية في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، لعدم التزام أصحابها بقرار الاغلاق.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، انها أغلقت 55 محل تجاري في عدة مناطق بالخليل، وذلك تطبيقًا لقرار الاغلاق الصادر عن محافظ الخليل، بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت انها اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق أصحابها المخالفين لقرار الاغلاق.

وطالبت جميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الصحية من أجل المحافظة على حياتهم من خطر الوباء.