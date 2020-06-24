تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل وعربسات

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، حيث بدأ الناس في البحث عن تردد القناة العريقة على المواقع الالكترونية والمنصات الرقمية، للحصول على التردد وضبطه على شاشة التلفاز من أجل الاستمتاع بأوقات جميلة في مشاهدة برامج وأغاني القناة.

تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية نايل سات وعربسات، حيثُ رخصت القناة ترددها على تلك الأقمار كونها العاملة والفعالة في مناطق الشرق الاوسط، إذ لاقى التردد إقبالاً واسعًا من قبل الاهالي خلال هذه الفترة.

وخصصت قناة طيور الجنة جميع أغانيها وبرامجها إلى الاطفال، حيثُ تستهدف عقولهم لزيادة الوعي والثقافة لديهم إصافة إلى الترفيه.

موقع فلسطين اليوم الاخباري لا يزال يقدم لكم ترددات القنوات المحلية والعربية، وفي هذه المقالة سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد.

نشأة طيور الجنة والتردد الجديد 2020:

بدأت قناة طيور الجنة انطلاقها في عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتميزت ببرامجها واغانيها المختلفة التي تهم فئة الأطفال وتناسب الأجواء العائلة، ويمكن الاعتماد عليها في ترك امام التلفاز ليشاهدها، لان محتواها مناسب للاطفال.

واسس خالد مقداد قناة طيور الجنة والذي نشأ في دولة الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، كما أنه من أصل فلسطيني مسلم ومتزوج من مروة حماد والتي تشارك في بعض الفيديوهات مع اطفالها، كما يوجد له 5 أبناء وهم: المعتصم بالله مقداد، الوليد مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد.

تردد مباشر قناة طيور الجنة:

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

برامج قناة طيور الجنة:

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310. تردد قناة طيور الجنة عرب سات: 11632.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع اطفالكم.