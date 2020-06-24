الشعبية: التطورات المحيطة بمصر تهدف إضعاف دورها في المنطقة

أكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن التطورات المحيطة بدولة مصر العربية، تأتي في سياق الاستهداف الممنهج، ولانشغالها، ولإضعافها دورها ومكانتها في المنطقة والاقليم.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: "إنّنا نؤيد المواقف المصرية بالدفاع عن حقوقها المائية والسيادية، في مياه نهر النيل، في مواجهة قرارات الحكومة الإثيوبية المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا".

وأضافت أنها الاحتلال الاسرائيلي وامريكا تسعيان للنيل من هذه حقوق مصر، مشيرةً إلى أنها تؤيد أيضًا مواقف القاهرة إزاء التدخل التركي في ليبيا، و"الذي يهدد الأمن القومي العربي والمصري، ويزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويُطيل أمد الصراع فيها، ويُهدد وحدتها ووحدة أراضيها".

وأوضحت أن غايات ما يجري على حدود مصر غير معزول عن المخطط الشامل المعادي للمنطقة وشعوبها العربية، ومنه خطّة الضم الصهيونية للأراضي الفلسطينية.

وبينت أن خطة الضم تأتي تطبيقًا لبنود خطة ترامب التصفوية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتابعت :إن خطط إسقاط الدولة الوطنية كما يجري في سوريا المستهدفة الآن بقانون قيصر، وكما يجري في ليبيا من خلال التدخل العسكري التركي، والزجّ بآلاف الإرهابيين في أراضيها" بهدف اضعاف الدول العربية.

وطالبت الشعبية، مواجهة ما يجري بمغادرة مربّع التبعيّة للمخططات المعادية، وإعادة الاعتبار للتعاون والتضامن القومي العربي لحمايةً مصالح شعوب المنطقة ومقدّراتها.

ودعت إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ مخططات التصفية التي تستهدف حقوقه وقضيته الوطنية.