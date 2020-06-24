مجلس النواب الليبي يؤيد جهود السيسي بشأن مبادرة وقف إطلاق النار

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أن جميع مكونات الشعب الليبي تؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار بين الاطراف المتحاربة على الاراضي الليبية.

وأوضح صالح في تصريح صحفي له، أن مجلس النواب سيطلب من الجيش المصري التدخل لوقف القتال، حال ذلك.

وبيّن أن مبادرة السيسي "إعلان القاهرة" تدفع جميع الاطراف الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات واستئناف الحوار للحل السلمي، مؤكدًا أن أعضاء النواب يتواصلوا مع القبائل الليبية وأبدت دعمها لمبادرة مصر.

وكان السيسي قد أطلق خلال منتصف يوليو الحالي، مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وإعلان الحل السلمي.

وفي ليبيا، يتصارع معسكران معسكر بقيادة الخليفة حفتر ويسيطر على مناطق شرق البلاد، وقوات فايز السراج المدعوم من تركيا سياسيًا وعسكريًا وتسيطر على المناطق الغربية، وحصد القتال بينهما مئات الالاف الضحايا وتشريد أحياء كاملة.