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نظرًا لانتشار المتزايد لوباء كورونا

الأوقاف تعلق خطبة وصلاة الجمعة هذا الأسبوع في الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:42 - 24 يونيو 2020
تعقيم مساجد تعقيم مساجد
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة هذا الأسبوع، وذلك نظرًا للانتشار المتزايد للوباء وتسارع وتيرة انتقال المرض وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت الاوقاف في بيان لها، أنها علقت إقامة خطبة وصلاة الجمعة اعتبارًا من تاريخ 26/6/2020، في كافة مساجد الوطن.

وبيّنت أن باقي الصلوات في المساجد تبقى قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية المتبعة ضد "كورونا".

ومن جهته، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاربعاء 24/6/2020، عن تسجيل ١٤٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها ١١٢ إصابة في محافظة الخليل، ١٣ في كفر عقب قضاء القدس، ١١ في بيت لحم، ٣ سلفيت، و٣ نابلس.

وقالت الوزيرة خلال البيان الصباحي، إن "مجمل الاصابات في فلسطين منذ بداية الوباء بلغت ١٥١٧ ، والتعافي: ٦١٦ والوفاة: ٥ ، في حين بلغت الاصابات النشطة 896 إصابة".

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