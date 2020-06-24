الشيخ عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف لتمرير مخططاته في الضم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء 24/6/2020، أن حملة الاعتقالات "الإسرائيلية" بحق المحررين تهدف لتمرير مخططاته في الضم الذي سيتحطم بصمود ومقاومة شعبنا المجاهد.

وأوضح الشيخ عدنان، في تصريح صحفي تعقيباً على اعتقال الاحتلال لأسرى محررين من الضفة المحتلة، أن اعتقال الصحفي مجاهد السعدي استهداف احتلالي للصحفيين الفلسطينيين ومحاولة لتمرير المحتل مخططاته دون عين للحقيقة المنحازة لألم وأمل شعبنا.

وشدد الشيخ عدنان، أن السعدي يدفع ثمن التصاقه بالحق الفلسطيني والانتصار للأسرى والدفاع عن الأغوار والضفة أمام "الضم" العبري.

واعتبر أن الرد على حملات الاعتقالات للمحررين والصحفيين المضي بذات طريقهم رفضاً ومقاومة للاحتلال وتمزيقاً لرواية المحتل وكشفاً لجرائمه.

ودعا الشيخ عدنان، للإعلام ايلاء مناطق شمال الضفة المحتلة وجنوبها والأغوار الاهتمام اللازم وإيجاد مراكز إعلامية وتوفير المراسلين والإمكانات والحيز الإعلامي اليومي للوسائل الإعلامية العاملة في فلسطين.