العلماء يحذرون من كارثة مناخية خلال الـ6 شهور

حذر العلماء وفقا لتقديرات مختلفة من موقع planet news من قرب حدوث كارثة مناخية عالمية، التي قد تحدث في غضون ستة أشهر.

ودعا رئيس وكالة الطاقة الدولي فاتح بيرول، في بيان له، السلطات في جميع الدول لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع.

ووفقا للخبراء، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة للبدء باستخدام الطرق البديلة للتنمية الصناعية ، فإنه وفقا لتقديرات مختلفة، سيواجه العالم في غضون ستة أشهر تغييرات جدية خطيرة تصل إلى حدوث كوارث طبيعية عالمية .

وأشار الى انه خلال عملية استعادة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد-19" سيكون من المناسب اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص كمية المواد الضارة المنبعثة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف، خلال فترة الحجر الصحي، انخفض انبعاث هذه المواد بنسبة 17% ولكن بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بمؤشرات السنة الماضية.

ووفقا للمحللين تتجاهل السلطات أهداف اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية التي وقعت عام 2015 . وتستثمر سلطات الدول في الوقت الحاضر مبالغ هائلة في استعادة قطاع الصناعات التي تنبعث منها مواد كربونية إلى الغلاف الجوي للأرض، وكذلك في قطاع صناعة الطائرات.