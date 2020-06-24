أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم ٢٤ يونيو/حزيران، أربعة أسرى بينهم أسيرة من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير أحمد مصطفى أحمد بشارات (٤٥ عامًا) من مدينة طوباس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

الأسير إبراهيم حسن أمين سلامة من بلدة جبع قضاء مدينة جنين؛ المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

الأسير ربيع نمر يوسف ملايشة من بلدة جبع قضاء مدينة جنين؛ المحكوم بالسجن 30 عامًا؛ والأسرى الثلاثة معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا ١٧ عامًا في السجون.

والأسيرة ميسون موسى الجبالي (٢٤ عاماً) من قرية الشواورة، شرق بيت لحم، والمحكوم عليها 15عام، تدخل عامها السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٥.