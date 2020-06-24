قرار سعودي بشأن عودة المقيمين إلى أراضيها !

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 24/6/2020 أنها لن تسمح بعودة المقيمين إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

وردت الجوازات السعودية حول تساؤل أحد المقيمين "لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك”.

وأشارت الجوازات، ‏‎إلى أنه “في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”.

وأكدت أنه “في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.