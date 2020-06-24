أسعار النفط: تراجع بعد تصريحات لمستشار ترامب

قلصت أسعار النفط الخام خسائر مبكرة كانت سجلتها، عقب تصريحات المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الاتفاق التجاري مع الصين.

وقال المستشار بيتر نافارو: أن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهى"، ما دفع الرئيس ترامب، للتغريد فجر الثلاثاء على تويتر، بأن "الاتفاق التجاري مع الصين ما زال ساريا".

وتسببت تصريحات "نافارو" في إرباك الأسواق العالمية، وتراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور ونصف، قبل أن تقلص خسائرها، بعد تغريدة ترامب.

ويتزامن التراجع كذلك، مع تخوفات عالمية من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا، خاصة في الصين، المصنفة كأكبر مستورد للخام في العالم وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة (07:17 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.58 بالمئة أو 25 سنتا إلى 42.81 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.86 بالمئة أو 33 سنتا إلى 40.40 دولارا للبرميل.

وتحسنت أسعار النفط العالمية مع إعلان اللجنة الوزارية لتحالف (أوبك+)، الخميس، بوجود التزام كبير من جانب الأعضاء، بحصص الخفض المقرة لكل بلد.

إلا أن تخمة المعروض التي يواجهها التحالف، أمام تحد جديد اعتبارا من الشهر المقبل، بتعليق السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل يوميا، بدأت تنفيذه مطلع يونيو/ حزيران الجاري، ولمدة شهر.