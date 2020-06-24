داخلية غزة تُجيب بشأن فتح معبر رفح والحواجز الأمنية المنتشرة في القطاع

أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الأربعاء 24/6/2020، أنه لا تغيير يذكر بشأن ما تم الإعلان عنه حول فتح معبر رفح البري مع الجانب المصري ، وأن قرار الإغلاق مستمر حتى الأول من يوليو .

وبين البزم خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن 186 مواطناً من المحجورين غادروا بالأمس من مراكز الحجر الصحي ، موضحاً أنه جاري حالياً تقييم وتعقيم مراكز الحجر الصحي وإعادة تأهيلها .

وبشأن الحواجز الأمنية المنتشرة في شوارع القطاع ، قال البزم:"إن الحواجز الأمنية التي وضعت عند مفترقات القطاع هي حواجز طيارة يتم وضعها بين كل فترة وأخرى ، ويتم نشرها كإجراءات أمنية من أجل المحافظة على استقرار الحالة الأمنية".

وشدد البزم على أن الحالة الأمنية في قطاع غزة مستقرة، والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وكل الاجراءات تقوم بها الاجراءات الأمنية اعتيادية .