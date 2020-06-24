اجتماع اللجنة المركزية والتنفيذية في الأغوار اليوم .. وطلب مصري من الأردن!

من المقرر أن تعقد السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء24/6/2020 اجتماعا يضم مجلس الوزراء الفلسطيني وأعضاء اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منطقة الأغوار، المهددة بقرار الضم "الإسرائيلي".

صحيفة «يسرائيل هيوم» زعمت ان المؤسسة "الإسرائيلية" تنسق مع جهاز المخابرات المصرية حول الضمّ وتسعى لإقناع الأردن بالاكتفاء باحتجاج لفظي فقط على الضمّ.

الصحيفة نقلاً عن دبلوماسيين عرب رفيعي المستوى، وعن كبار المسؤولين في أجهزة الأمن في مصر ووكالات المخابرات الأردنية» تأكيداتهم أن ثمة تحركات دبلوماسية شهدتها الأسابيع الأخيرة تسبق إعلان السيادة "الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة تجري على نطاق واسع بين "إسرائيل" والدول العربية المعتدلة».

التحركات التي كشفت عنها الصحيفة الاسرائيلية ترمي إلى بلورة تفاهم خاص حول نوايا رد فعل هذه الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن، اللتين تربطهما بإسرائيل اتفاقات تسوية ، في حال أعلنت إسرائيل فرض سيادتها.

وحسب هذه المصادر التي لم تسمها، فإن الاتصالات بين إسرائيل والدول العربية تتم عبر أجهزة الاستخبارات والأمن على أرفع مستوى وبدرجة عالية من السرية.

وتنقل الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع قوله إن الاتصالات السرية تجري بين رئيس «الموساد»، يوسي كوهين ورئيس المخابرات المصرية، كمال عباس، وأنهما التقيا مؤخرا عدة مرات وتوصلا إلى تفاهم يسمح بإعلان السيادة "الإسرائيلية" من جهة، ومعارضته رسميا من قبل الدول العربية من جهة أخرى، كنوع من رفع العتب.

«مصدر مصري رفيع» قوله إن مخاوف الفلسطينيين بشأن رد القاهرة على خطة الضم الإسرائيلية لها ما يبررها. وأضاف أن بلاده تمكنت من إقناع الأردن بأن يعلن الملك عبد الله الثاني إدانته لعملية الضم دون اتخاذ أي إجراءات عملية أخرى مثل إلغاء اتفاقية التسوية مع "إسرائيل".