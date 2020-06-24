نعرض إليكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24/6/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الأربعاء 24/6/2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.03 شيكل $56.96

سعر الذهب عيار 22 178.78 شيكل $52.22

اسعار الذهب عيار 21 170.66 شيكل $49.84

اسعار الذهب عيار 18 146.28 شيكل $42.72

سعر الذهب عيار 14 113.77 شيكل $33.23

سعر الذهب عيار 12 97.52 شيكل $28.48

اسعار أوقية الذهب 6,065 شيكل $1,772

اسعار جنيه الذهب 1,365 شيكل $398.74

اسعار كيلو الذهب 195,031 شيكل $56,961

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ الأربعاء 24/6/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 يونيو 194.95 170.58 146.21 113.72 97.47

22 يونيو 194.15 169.89 145.62 113.26 97.08

21 يونيو 193.59 169.39 145.19 112.93 96.79

20 يونيو 193.60 169.40 145.20 112.93 96.80

19 يونيو 193.59 169.39 145.19 112.93 96.79

18 يونيو 191.39 167.47 143.54 111.64 95.69

17 يونيو 191.90 167.91 143.92 111.94 95.95

16 يونيو 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

15 يونيو 193.69 169.48 145.27 112.99 96.84

14 يونيو 193.59 169.39 145.19 112.93 96.79