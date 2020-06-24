التجمع الإعلامي يستنكر اختطاف الصحفي مجاهد السعدي

استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الأربعاء 24/6/2020، إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على اختطاف الزميل الصحفي مجاهد السعدي من منزله بمخيم جنين بالضفة المحتلة.

كما أدان التجمع الإعلامي عملية الاختطاف التي وثقتها كاميرات المراقبة، والتي أظهرت عنجهية قوات الاحتلال وغطرستهم في التعامل مع الزميل السعدي خلال عملية اختطافه الهمجية.

وندد التجمع الإعلامي بتواصل ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي تعد انتهاكا واضحاً وصريحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وطالب التجمع الإعلامي المؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين بالتدخل لدى الاحتلال للإفراج عن الصحفي المختطف مجاهد السعدي وكافة الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

كما ناشد التجمع المنظمات الحقوقية والإنسانية بإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي التي تنص على حرية الرأي والتعبير للصحافيين.

وأكد التجمع الاعلامي على ضرورة استنهاض كافة المؤسسات القانونية الدولية من أجل حماية الصحفيين من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة بحقهم، والعمل على الإفراج الفوري عن الزملاء الصحفيين المعتقلين والبالغ عددهم نحو سبعةَ عشرَ ( ١٧) صحفياً.