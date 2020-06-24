أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء24/6/2020

أسعار بيع الذهب المستعمل اليوم بالسعودية وأسعار شراء الذهب المستعمل اليوم بالسعودية بتاريخ الأربعاء 24-6-2020 وكذلك نتعرف على سعر جرام الذهب المباشر بسوق المال السعودي بالريال السعودي.

كم سعر شراء الذهب المستعمل اليوم بالسعودية

يشتري منك الصائغ جرام الذهب المستعمل عيار 24 اليوم بسعر: من 195 إلى 205 ريال.

يشتري منك الصائغ اليوم جرام الذهب المستعمل عيار 22 بسعر: من 180 إلى 190 ريال.

سعر شراء الذهب المستعمل عيار 21 بالسعودية اليوم: من 170 إلى 180 ريال.

سعر شراء الذهب المستعمل عيار 18 بالسعودية اليوم: من 145 إلى 155 ريال.

كم سعر بيع الذهب المستعمل اليوم بالسعودية

يبيع الصائغ الذهب المستعمل اليوم عيار 24 بسعر: من 230 – 240 ريال.

يبيع الصائغ الذهب المستعمل اليوم عيار 22 بسعر: من 215 – 225 ريال.

يبيع الصائغ الذهب القديم اليوم عيار 21 بسعر: من 205 – 215 ريال.

سعر بيع الذهب القديم عيار 18 بالسعودية: من 175 – 185 ريال.

سعر جرام الذهب اليوم بالريال السعودي الاربعاء24/6/2020

إن كان ما سبق هي أسعار الذهب المستعمل بيعاً وشراء اليوم في السعودية، فلقد تابع موقع ماركتنا السعر اليومي بالريال السعودي لجرام الذهب بتعاملات البورصة السعودية للذهب والتي على أساسها يتحدد أسعار بيع وشراء الذهب يومياً بالريال السعودي سواء كان ذهب جديد أو ذهب مستعمل وجاءت الأسعار كما يلي:

جرام الذهب عيار 24 قيراط بالريال السعودي: 213.35 ريال.

جرام الذهب عيار 22 قيراط بالريال السعودي: 195.57 ريال.

الذهب عيار 21 قيراط للجرام بالريال السعودي: 186.69 ريال.

جرام الذهب عيار 18 قيراط بالريال السعودي: 160.01 ريال.

أسعار بيع الذهب الجديد اليوم بالسعودية بالمصنعية اليوم الاربعاء 24/6/2020

سعر بيع الذهب الجديد بالسعودية عيار 24 بالمصنعية: من 240 – 270 ريال.

سعر بيع الذهب الجديد عيار 22 بالسعودية مع المصنعية: من 225 – 255 ريال.

سعر بيع الذهب الجديد اليوم بالسعودية عيار 21 بالمصنعية: من 215 – 245 ريال.

سعر بيع الذهب عيار 18 الجديد بالمصنعية بالسعودية: من 190 – 220 ريال.