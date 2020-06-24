ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"يديعوت": أموال المنحة القطرية وصلت غزة عبر طائرة خاصة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:19 - 24 يونيو 2020
رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8 رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8
تقارير
جوال
مشاركة

كشفت مصادر عبرية صباح اليوم الأربعاء 24/6/2020، أن  أموال المنحة القطرية وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم بالفعل تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز بعد تأخير دام عدة أسابيع.

وأفادت الصحيفة، أن المنحة وصلت إلى "إسرائيل" بطائرة خاصة.

وكان السفير القطري محمد العمادي أعلن أمس، أنه سيتم البدء بصرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد دخولها اليوم.

وأشار العمادي في تصريح له إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتوزيع منحة الـ 100 دولار ل 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن المعايير المعمول بها للمحافظة على السلامة، و الحفاظ على الاجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات