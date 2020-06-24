"يديعوت": أموال المنحة القطرية وصلت غزة عبر طائرة خاصة

كشفت مصادر عبرية صباح اليوم الأربعاء 24/6/2020، أن أموال المنحة القطرية وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم بالفعل تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز بعد تأخير دام عدة أسابيع.

وأفادت الصحيفة، أن المنحة وصلت إلى "إسرائيل" بطائرة خاصة.

وكان السفير القطري محمد العمادي أعلن أمس، أنه سيتم البدء بصرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد دخولها اليوم.

وأشار العمادي في تصريح له إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتوزيع منحة الـ 100 دولار ل 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن المعايير المعمول بها للمحافظة على السلامة، و الحفاظ على الاجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.