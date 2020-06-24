الأعراس سبب زيادة أعداد الاصابات بكورونا في الضفة و3 إصابات في العناية المركزة

توقع مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة ، اليوم الأربعاء ،24/6/2020، تسجيل إصابات كبيرة خلال الايام القادمة ، بعد المخالطة الكبيرة في الأعراس والمناسبات وعدم اتباع إجراءات الوقائية .

وقال الشخرة خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "، ان الوزارة في انتظار نتائج العينات لمخالطين خلال الساعة القادمة في كل من نابلس و كفر عقب ، وبيت عوا وتفوح ومردة .

وبين الشخرة ان الاصابات ستتزايد بسبب المخالطة المباشرة والاعداد الكبيرة التي حضرت الافراح والاعراس بالإضافة الى عدم الإلتزام ، متمنياً من المواطنين إلتزام الحجر البيتي .

وأشار الشخرة الى تواجد 3 حالات في العناية المركزة وهي مستقرة لمصابين بفيروس كورونا، موضحاً ان طواقم الوزارة ستكون اليوم في محافظة الخليل للإطلاع على الحالة الوبائية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان محافظ سلفيت، الدكتور عبد الله كميل، اعلن صباح اليوم الأربعاء 24/6/2020، عن ظهور ثلاث حالات مصابة بفيروس (كورونا)، ممن خالطوا العريس عميد الخفش في مردة، وهم من نفس القرية.

وقرر كميل إغلاق قرية مردة بشكل كامل، حتى إشعار آخر، مشدداً على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً تحت طائلة المسؤولية.