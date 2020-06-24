الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ "إسرائيلية"

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان جوي "إسرائيلي" في السلمية والصبورة بريف حماة وأسقطت عدداً كبيراً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً جديداً استهدف فيه عدة مواقع في السلمية والصبورة بريف حماة.

وأوضح المصدر، أنه وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط الدفاعات الجوية معها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت بعض المواقع العسكرية بريفي دير الزور والسويداء تعرضت مساء أمس لعدوان بالصواريخ ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجنود ووقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة من مساء أمس ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفى منطقة السخنة وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء”.

وأضاف المصدر “أن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان”.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الأعوام الماضية.