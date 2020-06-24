الولايات المتحدة تسجل ارقاماً قياسية "بكورونا".. وفاة 800 شخص و32 ألف إصابة

قالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 32 ألف إصابة خلال 24 ساعة ، وتسجيل 800 وفاة جراء "بكورونا" .

وقالت الجامعة الأمريكية أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في الولايات المتحدة بلغ 121,176 وفاة من أصل 2,342,739 إصابة.

ويشار الى ان الولايات المتحدة أكثر الدول تضرّرا من "كورونا"، من حيث الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

وكانت الولايات المتّحدة سجّلت مساء الأحد 305 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ضحايا يومية منذ أشهر، لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن الوباء آخذ في الانحسار لأن الانخفاض في أعداد الوفيات يرجع في العادة إلى آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع ولا في أول يوم عمل في الأسبوع الجديد.

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وبات يتفشى بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أمريكية أبرزها فلوريدا.

و توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن تتخطى حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 150 ألفاً، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ البلاد "كانت لتفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص" لو لم تتخذ الإدارة تدابير للحدّ من تفشي الوباء.