الطقس اليوم الأربعاء 24/6/2020: انخفاض درجات الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية أن الطقس اليوم الاربعاء 24/6/2020، غائم جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

وغدا الخميس 25/6/2020، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 26/6/2020 يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت 27/6/2020، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.