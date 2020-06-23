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عقار "كورونا".. الصحة العالمية تدعو لزيادة انتاج عقار "ديكساميثازون" الرخيص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:51 - 23 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، لزيادة إنتاج عقار "ديكساميثازون "لعلاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بفيروس كورونا".

وأكد جبريسوس فعالية هذا العقار، مشيرا إلى أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة، أظهرت أن عقار الستيرويد ديكساميثازون، يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ "كوفيد-19" من ذوي الحالات الحرجة، ما يعطينا سببا للاحتفال".

وقال: "ستكمن الخطوة التالية في زيادة إنتاج العقار وتوزيعه السريع والمتساوي في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأماكن التي هي بحاجة ماسة له".

وأضاف "لحسن الحظ، إنه دواء رخيص، وهناك العديد من المنتجين له في مختلف أنحاء العالم، وهم واثقون من قدرتهم على زيادة إنتاجه".

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