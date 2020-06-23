شهيدان و4 إصابات في قصف "إسرائيلي" في تل الصحن وكباجب بسوريا

أفاد وسائل الاعلام السورية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان "إسرائيلي" في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وقالت وكالة سانا السورية، نقلا عن مصدر عسكري: "في تمام الساعة ٢١،١٧ من يوم٢٣/٦/٢٠٢٠ ظهرت اهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر واطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة".

وأضاف المصدر العسكري: "بالتزامن مع ذلك تم استهداف احد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة اربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".