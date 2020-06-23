الشيخ عدنان: أحمد عريقات أعدم بدم بارد وسادية إحتلالية

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان، أن الشهيد أحمد عريقات أُعدم بدم بارد وسادية إحتلالية لا نظير لها اليوم، داعيًا جماهير شعبنا المرابط لإسناد ذوي الشهيد عريقات وأهلنا في أبو ديس.

وقال عدنان في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن" حاجز الكونتينر حاجز قتل وإرهاب، والأولى التفكير والعمل فلسطينيا كيف نزيله ونقتلعه".

وتابع عدنان: "دعوتي لأن تستلهم كل جماهير شعبنا وسلطته وقواه ونخبه فعل الأهل المقدسيين والفلسطينيين في ال48 بإزالة حواجز نتنياهو وبواباته الالكترونية على عتبات الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن العالم المتعاطف اليوم ضد التمييز العرقي بأمريكا يتعامل صمّا بُكما مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأردف: "عندما يتعلق الأمر بانحياز المنظومة الدولية للاحتلال المجرم يخرجون علينا بقرارات ملزمة ومكبلة لشعبنا وعندما يتعلق بحق شعبنا أكثر ما يفعلونه التظاهر معنا وكأن لا قرار ولا قوة ولا نفوذ لهم."