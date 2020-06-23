إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، اندلعت عقب الإعلان عن استـشـهاد الشاب أحمد عريقات.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان ما تسبب بإصابة العديد بحالات اختناق.

وكان الشاب عريقات (28 عاما) قد استشهد جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "الكونتينر"، أثناء توجهه إلى مدينة بيت لحم لإحضار شقيقته العروس.