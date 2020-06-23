موعد صرف المنحة القطرية شهر 6 - 2020 - رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 يونيو

رابط المنحة القطرية شهر 6-2020 للأسر الفقيرة في قطاع غزة- موعد صرف المنحة القطرية شهر يونيو 2020، حيث يزداد البحث عليها في محركات بحث جوجل عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 6-2020

ووفق ما تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فإن السفير القطري أكد أن الصرف سيتم مطلع الاسبوع المقبل بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة، وستضمن المعايير والاجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا في فلسطين، وذلك للحفاظ على السلامة المستفيدين وسلامة المجتمع من الوباء.

وستصرف دولة قطر للمرة الثانية على التوالي منحتها للأسر المتعففة في غزة، منذُ تفشي فيروس كورونا المسجد في الاراضي الفلسطينية، مطلع مارس الماضي، حيثُ اعلنت الحكومة في رام الله حينها حالة الطوارئ القصوى.

ويترقب أهالي قطاع غزة بشكل شهري أي أنباء أو أخبار عن موعد صرف المنحة القطرية لتيسير أمور حياتهم، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة المتفشية بين المواطنين، إلى جانب الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 عامًا، إضافة إلى أزمة الرواتب.

رابط صرف المنحة القطرية شهر 6-2020 في قطاع غزة

ويقدم لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أدناه رابط صرف المنحة القطرية حتى يتمكن المستفيدين من الاطلاع على أسمائهم، التي تعلن عنها وزارة الاتصالات عبر موقها الالكتروني الرسمي، وتضمن إدخال رقم هوية المستفيد مع تاريخ ميلاده.

إليكم رابط فحص المنحة القطرية شهر يونيو 2020- اضغط هنــــــــــــــا

وكما هو متعارف عليه يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية في قطاع قبيل موعد الصرف الذي أعلن عنه السفير القطري محمد العمادي.