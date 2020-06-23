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الهند تطرد نصف موظفي السفارة الباكستانية في نيودلهي لهذا السبب!!

  • فلسطين اليوم - الهند
  • 20:20 - 23 يونيو 2020
السفارة الباكستانية السفارة الباكستانية
تقارير
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أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، نيتها طرد نصف الموظفين بالسفارة الباكستانية في العاصمة نيودلهي، بتهمة التجسس. وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الخارجية الهندية، إن المعنيين "شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية"، مشيرة إلى أنها ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام آباد بنفس القدر.

وأكدت أنه تم نقل هذا القرار، الذي سيتم تنفيذه في غضون سبعة أيام، إلى القائم بالأعمال الباكستاني.

على الصعيد ذاته، طردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين نهاية مايو/ أيار الماضي، بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس، وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

وتتهم الهند جارتها باكستان بتمويل الجماعات المسلحة المناهضة بشدة لحكمها، وهو ما تنفيه إسلام اباد.

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