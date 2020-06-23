صورة طائرات قديمة منذ عام 2015 تسبب ضجة كبيرة في مصر

عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تدخل بلاده المباشر في ليبيا "بات تتوفر له الشرعية الدولية"،

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة لمجموعة من الطائرات المتراصة في مدرج، وتسبب بضجة كبيرة على مواقع التواصل حيث نسبت لـ "CNN" والتي تشير لوصول 40 طائرة عسكرية سعودية إلى مصر.

ووفق وسائل الاعلام ، فإن شبكة "CNN" لم تنشر خبرا عن وصول 40 طائرة سعودية لمساندة مصر، واصفة أن ما نُسب لها بأنه "ادعاء كاذب تماما".

وتبيّن أن الصورة المتداولة قديمة منذ عام 2015 وفق موقع TinEye، وظهرت في موقع صحيفة "الرياض" السعودية في عدد صدر في فبراير/ شباط 2015.

وكان عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري قال في وقت سابق، إن لبلاده حقا شرعيا في التدخل في ليبيا المجاورة وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك.

وقالت السعودية في بيان لها ردًا على الموقف المصري، إن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة".