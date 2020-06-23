الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في صفوف الجالية الفلسطينية

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، أن عدد الاصابات في ارتفع بمختلف دول العالم إلى 158، إلى جانب تسجيل 7 اصابات جديدة في جنوب افريقيا وأميركا لترتفع عدد الاصابات إلى 2246، و1262حالة تعافٍ,

وفي السعودية، سجلت حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطنين خليل محمود خليل مشعل (51 عاما)، وزايد محمد زايد أبو عابد (76 عاماً)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 40.

وأوضح فريق العمل المختص، أنها تتم متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 5 اصابات جديدة بين ابناء الجالية في كل من ولايتي نيويورك وفلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 909، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63، وتم تسجيل 3 حالات تعافي بين ابناء الجالية ليرتفع العدد الى 379 حالة.

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب افريقيا، تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية وحالتها مستقرة.

بدورها، أشارت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، إلى تعافي 9 حالات في صفوف الطلبة في ولاية البليدة وخروجهم من الحجر الصحي بعد تلقى العلاجات اللازمة، وتم اعادتهم الى الحي الجامعي وعزلهم في السكنات الجامعية لاسباب وقائية، في حين ما زال طالبان يتلقيان العلاج وحالتهما مستقرة.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي أوضاع الجالية للاطمئنان على سلامتها وصحتها، ولم تسجل أية إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى العدد الإجمالي للإصابات 30 تعافى منها 18 سابقاً وسجلت حالة وفاة واحدة سابقاً.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، بأن قسم الشؤون القنصلية في السفارة يتابع عمله في تقديم كل ما يلزم من خدمات قنصلية لأبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، كما يتواصل الكترونياً وبشكل شبه يومي مع ادارة السجون ومراكز الهجرة للوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين واوضاعهم الصحية سيما في ظل تفشي الوباء بين المعتقلين، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بين صفوفهم.

وشكر سفير فلسطين، رئيس مجموعة إكساس وقدم له هدية رمزية باسم دولة فلسطين تقديراً لما قدمه عبر وزارة الخارجية الماليزية من مساعدات واقنعة طبية للوجه وقفازات مطاطية لمساعدة الكوادر الطبية في التغلب على جائحة كورونا.