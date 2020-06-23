الأردن تسجل 5 إصابات غير محلية بفيروس كورونا

سجلت الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لأردنيين قادمين من الخارج؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 1047.

وقال وزير الصحة سعد جابر خلال مؤتمر صحفي، إن "الإصابات الجديدة جميعها لأردنيين قادمين من خارج المملكة، ومقيمين في فنادق الحجر، 3 حالات من السعودية، وحالة من مصر، وحالة من قطر".

وأضاف جابر، أنه تم تسجيل21 حالة شفاء من الفيروس من مستشفى الأمير حمزة، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 772 حالة، وبقي تحت العلاج في المستشفيات 141 مصابا بالفيروس، بينهم 103 في مستشفى الأمير حمزة، و33 في منطقة العزل للمصابين في البحر الميت.

ولفت أنه تم إجراء 5028 فحصا مخبريا لهذا اليوم، ليصبح مجموع الفحوص المخبرية التراكمي 341 ألفا و161 فحصا.