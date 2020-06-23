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اسعار البيتكوين مقابل العملات العربية اليوم الثلاثاء 23/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:28 - 23 يونيو 2020
البيتكوين البيتكوين
تقارير
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يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر البيتكوين مقابل العملات الاجنبية، حيث جاء سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء 2020/6/23، مقابل الليرة السورية اليوم و اسعار البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم و  اسعار البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم و اسعار البيتكوين مقابل الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالى.

وفيما يلي نعرض لحضراتكم سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء 2020/6/23 مقابل بعض من العملات العربية الأكثر بحثاً، وجاءت على النحو الأتى:

اسعار البيتكوين مقابل الدولار اليوم

  • 1 بيتكوين = 9,389.4513 دولار امريكي (USD)
  • 1 (USD) دولار امريكي = 0.0001 بيتكوين (BTC

اسعار البيتكوين مقابل الدينار الكويتي اليوم

  • 1 (KWD) دينار الكويتي = 0.0003 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 2,887.2250 دينار الكويتي (KWD)

اسعار البيتكوين مقابل الجنيه المصري اليوم

  • 1 (EGP) جنية المصري = 0.0000 بيتكوين (BTC)
  • 1 (BTC) بيتكوين = 154,056.6901 جنية المصري (EGP)

اسعار البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم

  • 1 (BTC) بيتكوين = 4,885,340.1831 ليرة السورية (SYP)
  • 1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC).
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