بالأسماء المنحة القطرية شهر 6 يوليو 2020

تواصل دولة قطر العربية تقديم المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة، حيثُ اعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2020، موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6 يوليو الحالي.

وقال السفير العمادي: "صرف المنحة القطرية لـ 100 الف أسر غزية، سيكون الاسبوع المقبل، بواقع 100 دولار لكل عائلة".

وأضاف في تصريحه، أن "عملية صرف المنحة القطرية ستكون بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع".

واوضح ان عملية الصرف ستضمن المعايير والاجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا في فلسطين، وذلك للحفاظ على السلامة المستفيدين وسلامة المجتمع من الوباء.

وستصرف قطر للمرة الثانية على التوالي منحتها للأسر المتعففة في غزة، منذُ تفشي فيروس كورونا المسجد في الاراضي الفلسطينية، مطلع مارس الماضي، حيثُ اعلنت الحكومة في رام الله حينها حالة الطوارئ القصوى.

وينتظر سكان قطاع غزة، وبالتحديد المستفيدين من المنحة القطرية، بفارغ الصبر، استلام الـ100 دولار، بسبب الفقر الشديد التي تعانيه الاسر جراء الحصار المتشدد من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذُ أكثر من عقد.

وفي الاشهر الاخيرة، زودت اللجنة القطرية اعداد المستفيدين من المنحة القطرية، ليرتفع العدد إلى 100 ألف أسر متعففة، وهي تأتي في إطار تفاهمات التهدئة القائمة مع الاحتلال.

ويحرض موقع "فلسطين اليوم الاخباري" على نشر روابط المنحة القطرية، حتى يتمكن المستفيدين من الاطلاع على اسمائهم، التي تعلن عنها وزارة الاتصالات عبر موقها الالكتروني الرسمي، وتضمن إدخال رقم هوية المستفيد مع تاريخ ميلاده.

واستفاد من المنحة القطرية الماضية، قرابة 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من وضع اقتصادي متردي على مدار السنوات السابقة، نتيجة تشديد الاحتلال من حصاره على القطاع، لأكثر من 13 عامًا.

وصرفت قطر الشهر الماضي100 دولار، للعدد المذكور، وذلك في كافة أفرع البريد في محافظات غزة، وفق اجراءات السلامة المتبعة لمنع انتشار "كورونا".

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يوليو 2020، ورابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 6 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية، وحتى اليوم لم يفعل الرابط.

المنحة الماضية، استفاد منها قرابة الـ100 ألف أسرة، حيث يجري توزيعها من فروع البريد الموزعة على محافظات القطاع، ضمن آلية محددة ومتبعة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التنمية.

ملاحظة/ حتى اليوم لم تفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو، وفي حال ذلك سنضعه لكم.