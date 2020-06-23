سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2020

لا تزال تعاني الليرة السورية من تراجع كبير أمام سعر صرف الدولار الامريكي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2020، لا سيما بعد القانون الأمريكي على سوريا والمعروف إعلاميًا بقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات اقتصادية على مؤسسات سوريا وشخصيات مرموقة عدة، فالليرة السورية تواصل عجزها الكبير في التقدم حتى اليوم.

موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لكم اليوم، سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية، حيثُ عانت الليرة السورية منذُ ثماني سنوات، جراء الحرب الضروس عليها، التي تديره الولايات المتحدة، يهدف تدمير الدولة السورية ومؤسساتها بما فيها المؤسسات الاقتصادية.

وانخفضت الليرة السورية أيضًا، جراء اجراءات المتبعة لمواجهة وباء كورونا، حيث تم إغلاق المحالات التجارية وتقييد حركة الطيران والتصدير والاستيراد، إضافة للأسباب المذكورة.

إليك سعر الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2020، في المصرف المركزي، إذ بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 515 ليرة، في المصرف المركزي السوري.

أما في السوق السوداء، فقد شهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية حالة من الاستقرار، إذ بلغ سعر الصرف 2500 ليرة سورية شراء، و 2600 ليرة سورية بيع.

اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في دمشق:

1 دولار أمريكي = 2500 ليرة للشّراء، و2600 للبيع.

1 يورو = 2810 ليرات للشّراء، و2928 للبيع.

1 ليرة تركية = 360 ليرة للشّراء، و380 للبيع.

1 دينار أردني = 3528 ليرة للشّراء، و3677 للبيع.

1 ريال سعودي = 664 ليرة للشّراء، و694 للبيع.

اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في حلب:

1 دولار أمريكي = 2475 ليرة للشّراء، و2575 للبيع.

1 يورو = 2773 ليراة للشّراء، و2891 للبيع.

1 ليرة تركية = 360 ليرة للشّراء، و376 للبيع.

1 دينار أردني = 3495 ليرة للشّراء، و3645 للبيع.

1 ريال سعودي = 658 ليرة للشّراء، و687 للبيع.

ومن بين اسباب انهيار الليرة السورية، هو توقف تسليم الودائع بالعملات الاجنبية في لبنان، وخسرت سوريا من قيمة الليرة نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذُ مطلع العام الحالي.

وخلال اسبوعين، انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية.