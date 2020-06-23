قوات الاحتلال تصادر معالم أثرية في بلدة بيت أمر بالخليل

قامت ما يسمى الإدارة المدنية الصهيونية ظهر اليوم بمصادرة معالم وحجارة أثرية عربية وإسلامية من أمام منزل المواطن خالد يوسف بريغيث بمنطقة الثغرة شمال شرق بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، وواكب عملية المصادرة هدم غرفة تستخدم لأغراض زراعية للمواطن بريغيث وبها قرار هدم من قبل محكمة الاحتلال بحجة ان البناء تم بدون ترخيص، رغم أن البناء لأغراض زراعية لا يحتاج لأي تصريح للبناء إلا أن الاحتلال يصر على عملية الهدم، وكما أن مساحة الأرض تبلغ دونمان مزروعة بالخضار والأشجار المثمرة.

وتعقيباً على ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني أشار الأستاذ نصري صبارنة رئيس بلدية بيت أمر إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف البشر والحجر والشجر، مثمناً هبة شباب بلدة بيت أمر وتصديهم ومقاومتهم لأعمال المصادرة والهدم التي حصلت.

كما أكد الأستاذ يوسف أبو مارية من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلدة بيت أمر إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال هي محاولة حقيقية لمشروع الضم الذي يستهدف أكثر من 65% من المناطق c المصنفة حسب اتفاق أوسلو.

وأكد أبو مارية أن المواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال، وعلى المقاومة الفلسطينية إعادة ترتيب البيت الداخلي للوقوف في وجه هذا الاحتلال، وكذلك طي صفحة الانقسام الأسود من تاريخ قضيتنا الفلسطينية.