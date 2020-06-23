رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يوليو 2020

يترقب المواطنون في قطاع غزة بشغف عالي موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو الحالي والتي تقدم من قبل الدولة القطرية كمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة التي تعاني من وضع اقتصادي متردي.

السفير القطري محمد العمادي، أكد في تصريح صحفي له، ان موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو 2020، سيكون الاسبوع المقبل، لعدد 100 ألف أسرة متعففة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وذكر العمادي، أن صرف المنحة سيكون بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع، بما يضمن المعايير والاجراءات الاحترازية المعمول بها، للمحافظة على السلامة الشخصية والعامة من انتشار فيروس كورونا.

وتعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو، المرة الثانية التي يجري تسليمها داخل القطاع، منذُ الاعلان عن تفشي فيروس كورونا القاتل في الاراضي الفلسطينية، مارس الماضي.

ويستفيد من منحة الدوحة، نحو 100 الف أسرة غزية، حيثُ تسعى قطر صرفها كل شهر، والتي بدأت العام الماضي، ضمن تفاهمات التهدئة القائمة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وصحف عبرية، كانت قد قالت الاسبوع الماضي، أن المنحة القطرية عن شهر 6 يوليو، ستدخل الى القطاع الايام المقبلة، ليتم صرفها للمستفيدين الغزيين.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن المنحة القطرية للأسر المتعففة ستصل إلى قطاع غزة الايام المقبلة، لصرفها.

في حين، تعد هذه المنحة الثانية، منذُ تفشي فيروس كورونا في فلسطين، مارس الماضي.

واستفاد من المنحة القطرية الماضية، قرابة 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من وضع اقتصادي متردي على مدار السنوات السابقة، نتيجة تشديد الاحتلال من حصاره على القطاع، لأكثر من 13 عامًا.

الشهر الماضي، صرفت المنحة القطرية الـ100 دولار، للعدد المذكور، في كافة أفرع البريد في محافظات غزة، وفق اجراءات السلامة لمنع انتشار "كورونا".

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يوليو 2020، ورابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 6 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على مئات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، في إطار تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

المنحة الماضية، استفاد منها قرابة الـ100 ألف أسرة، حيث يجري توزيعها من فروع البريد الموزعة على محافظات القطاع، ضمن آلية محددة ومتبعة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التنمية.

ويحرض موقع "فلسطين اليوم الاخباري" على نشر روابط المنحة القطرية التي تعلن عنها وزارة الاتصالات عبر موقها الالكتروني الرسمي، وتضمن إدخال رقم هوية المستفيد مع تاريخ ميلاده، للتأكد من استلام المنحة.

دولة قطر، قالت في وقت سابق، إنها "تدعم الشعب الفلسطيني من مبدأ إنقاذ الأسر الفقيرة من العوز نتيجة الواقع المزري الذي خلفه حصار الاحتلال على القطاع منذُ اكثر من 13 عامًا".

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 5 مايو (اضغط هنا).