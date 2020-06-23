ما حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا؟

نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى.

و أشار المصدر الى أن الجداوي متواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يومًا.

أكد المصدر الطبى، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وتابع المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهازCPAP"، إلي جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعى 55%.‎

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.