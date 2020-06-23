أعلن السفير القطري محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة ، عن شهر يونيو الحالي.

وأكد العمادي في تصريح له، أن اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، ستصرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة في غزة، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

واوضح ان صرف المنحة ستصرف بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع، حيث ستضمن المعايير المعمول بها للمحافظة على السلامة العامة، والحفاظ على الاجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن المنحة القطرية للأسر المتعففة ستصل إلى قطاع غزة الايام المقبلة، لصرفها، في حين، تعد هذه المنحة الثانية التي يجري تسليمها، منذُ تفشي فيروس كورونا في فلسطين، مارس الماضي.

واستفاد من المنحة القطرية الماضية، قرابة 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من وضع اقتصادي متردي على مدار السنوات السابقة، نتيجة تشديد الاحتلال من حصاره على القطاع، لأكثر من 13 عامًا.

الشهر الماضي، صرفت المنحة القطرية الـ100 دولار، للعدد المذكور، في كافة أفرع البريد في محافظات غزة، وفق اجراءات السلامة لمنع انتشار "كورونا".

رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يوليو 2020، ورابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 6 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

يُشار إلى أن دولة قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على مئات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، في إطار تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

رابط فحص الاسماء (اضغط هنا).