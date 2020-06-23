الصحة بغزة: أجرينا خلال 24 ساعة الماضية 52 عينة جديدة ولا إصابات بـ"كورونا"

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ظهرت جميع العينات كانت "سلبية"، أي دون تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي لفيروس (كوفيد-19)، أن عدد حالات الاصابات المؤكدة من فيروس كورونا 72 حالة، شفي منهم 56 حالة، و15 بحالة نشطة، توفيت حالة واحدة فقط لسيدة سبعينية.

وبين التقرير، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بها بلغ 135,12 عينة، منها 063,12 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

إليك نص التقرير الصادر عن وزارة الصحة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الحالي: