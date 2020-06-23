المجلس الاعلى للجامعات المصرية يصدر توصيات بشأن انهاء العام الدراسي 2020

عقد المجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم الثلاثاء، جلسته رقم (701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات .

و اطلع الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذا علي آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 علي أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

و قرر المجلس اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18/4/2020 التي انتهت إلى ما يلى:

• مد العام الجامعي لهذا العام الى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

• يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة، التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.

• نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم في أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

• تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقاً للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقاً لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس .

• وفى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلوم الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختباري SAT2 المقرر عقدهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما أوضحه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التي قررتها وزارة التربية والتعليم.

• وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني، أما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم ب الجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسي الثاني (بالنسبة للكليات التي تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد في هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربع الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناء لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.

• نظرا لتأخر مواعيد الامتحانات في بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام في تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم في موعد أقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم ب الجامعات الحكومية إلا بالبرامج المميزة بالكليات التي تسمح لوائحها الداخلية بالقبول في الفصل الدراسي الثاني على أن يكون ذلك فى ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021/2022.