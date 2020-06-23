مصر تصدر تعليمات جديدة بشأن إعادة  فتح المسارح ودور السينما العبادة

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن إعادة فتح المسارح ودور السينما ودور العبادة، بعد أغلاقها لمدة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، في أعقاب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا: "قررنا عودة فتح المسارح ودور السينما، اعتبارا من يوم السبت بنسبة 25% فقط".

وأضاف أن عودة فتح المسارح ودور السينما تكون وفق قدراتها الاستيعابية مع ضمان التباعد الاجتماعي.

وأعلن إعادة فتح دور العبادة السبت المقبل، مع استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية.

يشار إلى ان مصر تواجه بشراسة أزمة كورونا التي بدأت في مارس الماضي، حيثُ حصدت مئات الالاف من الارواح، وشلت الحركة الاقتصادية في البلاد.