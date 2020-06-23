رابط تسجيل الحج للمقيمين داخل السعودية

أتاحت السلطات السعودية رابط تسجيل الحج ، للمواطنين الذين يرغبون بالحج لعام 2020، وذلك من خلال زيارة موقع الحج السعودي من تسجيل البيانات وطلب سفر.

والآن بإمكان الجميع الدخول إلي الموقع الإلكتروني للحج، التابع للسلطات السعودية ، ثم نقوم باختيار تسجيل الحج وملئ جميع البيانات المطلوبة عند التسجيل.

وأنتشر على العديد من المواقع المختلفة خبر بخصوص الغاء الحج هذا العام .ونفى مصدر سعودي رسمي هذه الاشاعات وقال ان هذا الخبر عار تماما من الصح واضاف المصدر ان المملكة العربية السعودية صرحت انها مستعدة تماما لكل الاحتمالات.

واضاف المصدر ان وزارة الحج تضع برنامجا مكثفا من خلاله تعمل على تحصين الحجاج والتصدي لكل ما يمكن ان يصيب الحجاج من امراض خلال الموسم القادم .

واكد ان الوزارة في انتظار أي مستجدات بخصوص زوال فيروس كورونا نهائيا ، مؤكداً استعداد الجهات الرسمية في السعودية لكل الاحتمالات.

واضاف المصدر ان الوزارة قد طالبت بالتمهل في اجراء عقود مع الشركات السياحية بخصوص موسم الحج وليس معنى ذلك الغاء الحج ولكنها كلها تحصينات وترتيبات مهمة لسلامة الحجاج .

رابط تسجيل الحج 1441 للمقيمين بالسعودية